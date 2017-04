Luis Enrique: ‘We moeten snel scoren, dan maakt Camp Nou de tweede’

Barcelona moet net als tegen Paris Saint-Germain voor een enorme stunt zorgen om de volgende ronde van de Champions League te bereiken. De ploeg van Luis Enrique ging vorige week met 3-0 onderuit in Turijn tegen Juventus. Met nog negentig minuten voor de boeg, beseft de coach dat het een enorme opgave wordt om de halve finale te halen. Hij doet daarom een beroep op de supporters van Barça.

“Als wij de eerste goal maken, wordt de tweede gemaakt door Camp Nou. De derde komt dan vanzelf”, zei de trainer dinsdag op de persconferentie. “We gaan proberen om hetzelfde te brengen als tegen Paris Saint-Germain. Als zij er een maken, moeten wij vijf keer scoren. We zullen tot aan het einde blijven gaan. We gaan er alles aan doen om nog een historische avond te beleven. Ik twijfel er niet aan dat we op een bepaald moment een verlenging in het vizier hebben.”

“We hoeven niet de perfecte wedstrijd te spelen”, aldus de trainer. “We moeten effectief zijn, veel kansen creëren en in situaties terechtkomen waar we het zelfvertrouwen van de tegenstander wegnemen. Iedereen die aanwezig is in Camp Nou, maakt kans om opnieuw een historische avond mee te maken, net zoals tegen PSG. We weten dat Barcelona drie keer in drie minuten tijd kan scoren. We blijven gaan tot aan de 95ste minuut.”