‘Of Feyenoord ook echt de beste is? Voetballend zijn ze te pakken’

Yassin Ayoub ging zondag met FC Utrecht met 2-0 onderuit op bezoek bij Feyenoord. De middenvelder was niet onder de indruk van het spel van de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst, maar desondanks gaat hij ervan uit dat de Rotterdammers de koppositie in het restant van het seizoen niet meer uit handen gaat geven.

Door doelpunten van Jens Toornstra en Eljero Elia bleven de punten in De Kuip. "Of ze ook echt voetballend de beste zijn, weet ik niet. Voetballend zijn ze wel te pakken”, aldus Ayoub tegenover ELF Voetbal. “Dat bleek ook tijdens de wedstrijd in Utrecht. Toen werd het 3-3, maar we hadden kunnen winnen."

Met nog drie wedstrijden voor de boeg en de hete adem van Ajax in de nek, denkt Ayoub dat Feyenoord kampioen wordt. "Feyenoord is wel de meest agressieve en de meest hongerige ploeg. Ze hebben een enorme drive om te winnen en om kampioen te worden. Ik denk dat ze het niet meer weggeven. Ik zou het Feyenoord wel gunnen, na al die jaren."