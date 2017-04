Godín tipt Atlético: ‘Een geweldige speler, hij zou overal passen’

Jamie Vardy moet dinsdag met Leicester City een 1-0 achterstand zien weg te poetsen tegen Atlético Madrid in de return van de kwartfinale van de Champions League. Op het veld zal hij dan weer de nodige duels uitvechten met Diego Godín, die Vardy graag als ploeggenoot in de Spaanse hoofdstad zou zien.

“Hij is een geweldige speler. Iedere wedstrijd geeft hij alles en hij laat geen enkele bal lopen. Een spits als Vardy is fundamenteel voor een team dat speelt zoals Leicester. Zonder hem zouden ze niet het Leicester zijn zoals we dat nu kennen”, zegt Godín in gesprek met de Daily Mail. Vorige week won Atlético dankzij een strafschop van Antoine Griezmann met 1-0 van the Foxes.

Volgens Godín zou Vardy prima een duo kunnen vormen met de Fransman. “Natuurlijk kan dat. Ik denk dat hij bij iedere grote club gemakkelijk in het team zou passen. Wie wil er geen spits die alles geeft voor het team en je zoveel aanvallende mogelijkheden geeft?”