‘In het buitenland staat Ajax nog steeds bekend als een talentenkraan'

Sinds zijn ongelukkige debuut voor Oranje, in de met 2-0 verloren wedstrijd tegen Bulgarije, speelt Matthijs de Ligt ijzersterk bij Ajax. Volgens de zeventienjarige verdediger vormde het een motivatie om beter te worden. In het duel met sc Heerenveen werd De Ligt verkozen tot man van de wedstrijd en nam hij een doelpunt voor zijn rekening.

De Ligt baalde van de negatieve aandacht die hij kreeg na zijn Oranje-debuut. Hij maakte voor het eerst mee hoe het is om de ene week de complimenten te ontvangen, om vervolgens afgemaakt te worden in de media. "Voor de wedstrijd van Oranje was ik bang om fouten te maken, toen hoopte ik dat de wedstrijd foutloos zou verlopen. Nu weet ik: niemand is foutloos. Het was een leermoment. Nu kan ik het veel sneller van me afzetten, als ik iets fout doe", blikt De Ligt in gesprek met Metro terug op zijn Oranje-debuut.

In de wedstrijden tegen NEC, Schalke en sc Heerenveen haalde hij een goed niveau. "Dat was ook mijn bedoeling. Je kan wel bij de pakken neer gaan zitten na zo’n debuut bij Oranje, maar ik zag het meer als motivatie om beter te worden. Ik wilde aan de mensen laten zien dat ik het wél kan. En daar ben ik nu mee bezig”, zegt de Ajax-verdediger. “Het zou kunnen dat ik er over vijf jaar ook zo over denk. Dat het juist een gunstig moment was in mijn loopbaan. Maar uiteraard had ik liever in Oranje gedebuteerd met een goede wedstrijd.”

Ajax maakte vorige week indruk door Schalke 04 met 2-0 te verslaan. "Na zo’n wedstrijd wordt er altijd lovend gesproken in de media. In het buitenland staat Ajax natuurlijk nog steeds bekend als een talentenkraan waar om de zoveel tijd weer een groep talenten uitdruppelt", stelt De Ligt. "Ik heb meegekregen dat er lovende verhalen over ons zijn geschreven in buitenlandse kranten. Daar mogen we heel trots op zijn, maar we zijn nog helemaal nergens."