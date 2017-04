Gerbrands baalt van media: ‘Dat vind ik meer stemmingmakerij’

Door het 1-1 gelijkspel op bezoek bij ADO Den Haag lijkt PSV de tweede plaats definitief te kunnen vergeten. Er is forse kritiek op de Eindhovenaren en er gaan stemmen op om de selectie komende zomer flink te renoveren. Volgens algemeen directeur Toon Gerbrands gaat er eerst intern geëvalueerd worden.

“Het grappige is, op het moment dat je deze derde positie hebt, dat er een aantal kranten los gaan: Het gaat niet goed met de club en wat moet er gebeuren? Nou, we moeten intern evalueren, dat doen we ook al. Er moet wat informatie klaarliggen voor de laatste wedstrijd. We hebben ook in de winterstop al geëvalueerd. Een club als PSV is daar iedere dag mee bezig”, zegt Gerbrands in gesprek met PSV TV.

Hij is overigens van mening dat er op dit moment in de media wel heel negatief over PSV geschreven en gesproken wordt. “Je ziet ook dat iedereen de ruimte neemt om ongenuanceerde dingen te roepen. Ik vind zelf dat het Eindhovens Dagblad het wel erg bont maakt”, zegt de algemeen directeur van de Eindhovenaren. “In een keer deugt er niks meer van en komen er conclusies waar ik van denk: het zal allemaal wel. Dat vind ik meer stemmingmakerij, daar kan ik heel weinig mee. Iedereen mag nu schrijven wat ze vinden, maar wel op basis van realisme.”