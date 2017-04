Redknapp had slechts een kwartier nodig: ‘Mijn vrouw vroeg of ik gek was’

Harry Redknapp moet Birmingham City zien te behoeden voor degradatie uit de Championship. De ex-bondscoach van Jordanië neemt het stokje over van Giangranco Zola, die zijn contract inleverde na de 2-0 nederlaag tegen Burton Albion. Redknapp hoefde niet lang na te denken toen hij een telefoontje kreeg van zijn nieuwe werkgever.

In gesprek met talkSPORT laat Redknapp weten dat hij zich verveelde en graag weer aan de slag wilde. “Ik werd gisteravond (maandagavond, red.) gebeld door mensen van Birmingham”, klinkt het. “Ik ben naar Londen gereden, we spraken tien tot vijftien minuten en toen zei ik: ‘Ja, ik doe het. Geen probleem.’ Ik ben vervolgens naar huis gereden en mijn vrouw vroeg of ik gek was geworden.”

Redknapp hoopt dat hij de nummer twintig van de competitie voor degradatie kan behoeden.

“Birmingham is een keurige club, een goede club. Het geld interesseert me niet. Ik was er klaar mee om thuis te zitten en niks te doen. Ik blijf hier tot aan het einde van het seizoen. Als ik ze erin weet te houden en gaan we opnieuw in gesprek.”