‘Fenerbahçe op de tribune in De Kuip voor alternatief Lens’

Fenerbahçe hoopt Jeremain Lens komende zomer definitief over te nemen van Sunderland. De Turkse topclub lijkt er echter rekening mee te houden dat het niet gaat lukken om een overeenstemming te bereiken met the Black Cats. Om die reden bekijkt Fenerbahçe alvast een aantal alternatieven, waar Eljero Elia er in ieder geval één van is.

Volgens Sabah waren scouts van Fenerbahçe aandachtig toeschouwer bij het duel tussen Feyenoord en FC Utrecht. Zij moeten ongetwijfeld een positief rapport hebben afgeleverd in Istanbul, want Elia speelde een prima wedstrijd en maakte een schitterend doelpunt. De aanvaller heeft bij Feyenoord nog een contract tot de zomer van 2018.

Elia zei eerder dat hij aan het einde van het seizoen met Martin van Geel om de tafel gaat om over een eventuele contractverlenging te praten. Volgens het Algemeen Dagblad twijfelt de buitenspeler of hij zijn contract in Rotterdam nog wil verlengen. De krant bracht vorige week naar buiten dat Elia nog graag een buitenlands avontuur zou willen gaan.