Dinsdag, 18 April 2017

West Ham en Leverkusen strijden om PSV'er

Liverpool praat aan het einde van het seizoen met Lucas Leiva over een eventueel langer verblijf. De Braziliaanse middenvelder is in het bezit van een aflopend contract, maar wil graag op Anfield blijven. (Daily Mirror)

De komst van Anderson Talisca naar Manchester United kan weleens slecht nieuws betekenen voor Juan Mata. In dat geval wil José Mourinho de Spanjaard namelijk de omgekeerde weg laten bewandelen, naar Besiktas. (Fanatik)

PSV kan komende zomer een formeel bod op Santiago Arias verwachten. Zowel West Ham United als Bayer Leverkusen heeft al contact met het management van de rechtsback gezocht. (Récord) Zowel West Ham United als Bayer Leverkusen heeft al contact met het management van de rechtsback gezocht.

Na goede prestaties bij Guangzhou Evergrande en de Braziliaanse ploeg staat Paulinho weer in de spotlights. De ex-speler van Tottenham Hotspur is echter niet van plan om uit China te vertrekken. (Reuters)

Als het aan Manuel Pellegrini en Manchester City had gelegen, was Diego Godin nu speler van ‘the Citizens’ geweest. De Uruguayaan had echter geen zin om Atlético Madrid te verlaten. (Daily Mail)