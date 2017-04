Bayern-directeur: ‘Ik voorspel minder transfers van het kaliber Pogba’

Bayern München moet dinsdagavond een 2-1 achterstand zien weg te werken in de kwartfinales van de Champions League tegen Real Madrid. De Spaanse grootmacht staat erom bekend vrijwel iedere zomer een grote naam naar Estadio Bernabéu te halen. Spelers als Cristiano Ronaldo, Gareth Bale en James Rodriguez uit de huidige selectie kwamen voor bizarre bedragen naar Madrid. Michael Reschke, technisch directeur van Bayern, benadrukt dat zulke bedragen nooit bij Bayern betaald gaan worden.

“Bayern investeert veel geld in nieuwe spelers, maar niet op dezelfde manier als Madrid”, zegt Reschke in gesprek met El Pais. “Dat soort supertransfers passen niet in onze filosofie. Het hoogste bedrag dat wij ooit betaalden was veertig miljoen euro voor Javi Martinez in 2012. Bayern heeft een duidelijke filosofie en dat pad blijven wij bewandelen.”

De Champions League wordt al tijden gedomineerd door een kleine groep Europese grootmachten, zoals Bayern en Real. Volgens Reschke spelen de beste voetballers ter wereld bij een kleiner aantal topclubs. “Het financiële gat met de rest is de grootste reden”, aldus Reschke. “Een andere reden is dat grote clubs op een steeds professionelere manier te werk gaan. Vorig jaar hadden we transfers van honderd en negentig miljoen euro. Ik voorspel minder transfers van dit kaliber. Topclubs verkopen hun topspelers namelijk liever niet meer. Ze vertrekken alleen nog maar wanneer hun contract afloopt, zoals bij Zlatan Ibrahimovic en Dani Alves.”

Volgens Reschke is de beste manier om topspelers in huis te halen om er zo vroeg mogelijk bij te zijn. Hij noemt de overstap van Marco Asensio van Real Mallorca naar Real Madrid in 2014. “Toen ik op het EK O-19 was in Griekenland, stuurde ik een berichtje naar Jose Angel Sanchez om Real Madrid te feliciteren met de aankoop van Asensio voor slechts 3,5 miljoen euro. Hij zou een standbeeld voor die aankoop moeten krijgen. Denk je dat Real Madrid hem nu nog voor minder dan vijftig miljoen euro laat gaan? Ik betwijfel het.”