Linssen scoort erop los: ‘Dat aantal halen Messi en Ronaldo ook niet’

In de laatste zes wedstrijden dat Bryan Linssen meespeelde bij FC Groningen, scoorde hij acht keer. Afgelopen zondag was het tegen PEC Zwolle opnieuw twee keer raak voor de aanvaller. Met dat moyenne is Linssen afgelopen weken de meest scorende speler van de Eredivisie.

“Dat aantal halen Messi en Ronaldo ook niet. De laatste tijd sta ik telkens op de goede plaats. Het is heerlijk als je niet in het veld loopt met het gevoel dat je moet scoren, maar met het gevoel dat je gaat scoren”, zegt Linssen in gesprek met het Dagblad van het Noorden. Voordat hij de afgelopen weken acht keer scoorde, had hij dit seizoen pas één treffer op zijn naam staan.

Het wisselvallige FC Groningen kan zich nog plaatsen voor de play-offs. De achterstand op Heracles Almelo, de nummer negen van de Eredivisie, bedraagt één punt. Die plaats op de ranglijst geeft aan het einde van het seizoen recht op deelname aan de play-offs om Europees voetbal. “Zaterdag tegen Go Ahead is weer een andere wedstrijd, maar wij gaan uit van het positieve en naar Deventer om punten te halen. Als we daar ook winnen doen we zeker nog mee.”