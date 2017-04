Verratti ziet in ex-Ajacied opvolger voor Kluivert bij PSG: ‘Waarom niet?’

Maxwell zit in de herfst van zijn carrière als voetballer. De 35-jarige linksback heeft een aflopend contract bij Paris Saint-Germain en hoewel hij zijn afscheid nog niet definitief heeft aangekondigd, is het niet ondenkbaar dat hij zijn schoenen na dit seizoen aan de wilgen hangt. Ploeggenoot Marco Verratti vindt dat PSG er alles aan moet doen om de Braziliaan aan de club verbonden te houden.

Verratti ziet in Maxwell een geschikte technisch directeur, de rol die nu Patrick Kluivert nog invult bij de Parijzenaren. “Ik kan me voorstellen dat hij een bestuursfunctie gaat bekleden bij PSG. Waarom geen technisch directeur? Hij is door iedereen geliefd, praat met iedereen en kan vijf of zes talen”, schrijft hij in zijn column voor Goal. “Hij vertolkt het imago van de club als geen ander. Ik zou dat een goed idee vinden.”

De Italiaanse middenvelder heeft de ex-speler van onder meer Ajax en Barcelona hoog zitten. “Hij is mijn vriend en ik maak nu gebruik van hem omdat ik nog maar drie maanden met hem speel”, aldus Verratti. “Dus ik breng veel tijd met hem door. Ik heb nog nooit iemand een slecht woord over hem horen zeggen. Hij heeft alles gewonnen in zijn leven, maar blijft bescheiden.”