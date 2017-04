Redknapp neemt stokje over van Zola bij zwalkend Birmingham

Harry Redknapp gaat weer aan de slag in het Engelse voetbal. De ervaren oefenmeester is door Birmingham City aangesteld als de nieuwe manager en volgt daar Gianfranco Zola op, die maandag ontslag nam bij de nummer twintig van de Championship.

Dit maakt Birmingham City bekend op zijn website. Voor hoe lang Redknapp tekent in Birmingham, is nog niet bekend. “We geloven dat we onder leiding van Redknapp weer sterker zullen worden”, schrijft de club. Dat zal nodig zijn, want Birmingham City bevindt zich in de gevarenzone. De voorsprong op een degradatieplek bedraagt momenteel nog drie punten.

De zeventigjarige Redknapp werkt al sinds 1983 als manager in het Engelse voetbal. In de tussentijd had hij de leiding bij Bournemouth, West Ham United, Portsmouth, Southampton, Tottenham Hotspur en Queens Park Rangers. Met Pompey wist Redknapp in 2008 de FA Cup te winnen. Zijn laatste klus was het bondscoachschap van Jordanië, waar hij het maar kort volhield.