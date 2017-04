‘Dan hoor ik dat mensen niet begrijpen dat ik iets positiefs zeg over Ajax’

Ondanks dat Willem van Hanegem misschien een oer-Feyenoorder is, is hij de laatste weken te spreken over het spel van aartsrivaal Ajax. De Kromme krijgt regelmatig commentaar als hij iets positiefs zegt over de Amsterdammers. “Kijk, zeker als Feyenoorder, gewoon naar jezelf”, schrijft Van Hanegem in zijn wekelijkse column in het Algemeen Dagblad.

“Ajax deed het uitstekend tegen Schalke 04 en daar was terecht volop aandacht voor. Dat is toch logisch? Wees blij dat we in Europa weer eens iets laten zien in een fase van het seizoen waarin het er echt om gaat. Dat ze daar steeds maar roepen dat ze Feyenoord nog inhalen? Het zou pas vreemd zijn als ze daar niet in zouden geloven”, stelt Van Hanegem.

“Dan zal ik wel weer horen dat mensen niet begrijpen dat ik, als Feyenoorder, iets positiefs zeg over de rivaal”, vervolgt de Kromme zijn verhaal. “Toen ik eerder dit seizoen veel waardering had voor een doelpunt van Lasse Schöne tegen FC Utrecht, kreeg ik ook veel commentaar. Die onzin heb ik nooit begrepen.”