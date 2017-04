‘Beste voetballer van de Eredivisie’ beslist pas na seizoen over operatie

Karim El Ahmadi speelt de laatste weken op zijn tandvlees. De middenvelder van Feyenoord, die aan kop gaat van het Voetballer van het Jaar-klassement van De Telegraaf, speelt al een poos met een pijnlijke lies, al laat hij dat aan niemand merken. Het zware seizoen begint echter zijn tol te eisen.

Een lang seizoen zonder winterstop én een loodzwaar toernooi in de Afrika Cup is hier debet aan. Rust nemen is niet aan de orde. "Het is een lang seizoen", erkent El Ahmadi in gesprek met De Telegraaf. "Het feit dat ik geen rust heb gehad in de winterstop en meteen in trainingskamp moest voor de Afrika Cup, met vervolgens het toernooi er achteraan, ga ik nu voelen. Maar ik ga door."

Volgens het dagblad gaat El Ahmadi wellicht onder het mes. De middenvelder van het nationale elftal van Marokko kiest ervoor om pas na de laatste wedstrijd met chirurg Casper van Eijck, het hoofd medische staf van Feyenoord, te kijken naar een mogelijke ingreep in het ziekenhuis. El Ahmadi speelde dit seizoen al 43 duels voor club en land, allen als basiskracht. Slechts vier keer stond hij niet negentig minuten op het veld.