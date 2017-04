Cruijff: ‘Bosz heeft die kwaliteit en daar heeft Ajax nu voordeel bij’

Jordi Cruijff is onder de indruk van de manier waarop Ajax zich profileert onder leiding van Peter Bosz. De technisch directeur kent de oefenmeester van hun gezamenlijke periode bij Maccabi Tel Aviv. De zoon van wijlen Johan Cruijff zag van nabij hoe Bosz het team verdedigend opstelt als het aanvalt en dat de spelers daardoor niet hoeven na te denken als er daarna sprake is van balverlies.

Maccabi heeft daar nog altijd baat bij, zo stelt Cruijff dinsdag in De Telegraaf. "Ik vond het enorm knap hoe Bosz er bij ons in slaagde om dit binnen zes maanden in het team te brengen", zo licht de voormalig profvoetballer toe. "Maar dan heb ik het over een ploeg met nogal wat oudere spelers, terwijl hij dit bij Ajax met veel jonge voetballers voor elkaar heeft gekregen. Dat is heel bijzonder."

De tegenstander niet kunnen laten voetballen als je de bal niet hebt, is één van de belangrijkste details in de visie van Bosz. "En wat nu opnieuw gebleken is een heel sterke kwaliteit", wijst Cruijff op de vooruitdenkende visie van de coach van Ajax. "Het zit in de visie van veel trainers, maar weinigen zijn in staat om dit daadwerkelijk aan een elftal over te brengen. Bosz heeft die kwaliteit wel en daar heeft Maccabi voordeel bij gehad en nu ook Ajax. Zie dat maar in een team te krijgen en helemaal tegen een ploeg als Schalke 04."

De Volkskrant-journalist Willem Vissers wijst ook Bosz aan als het grote brein achter het succes van Ajax. "Hij heeft tijd nodig gehad. Bosz staat toch voor een andere manier van voetballen dan zijn voorganger Frank de Boer", zo lichtte hij maandagavond bij de NOS toe. "Hoe Ajax afgelopen donderdag Schalke opjaagde, heb ik in jaren niet gezien. En dat deed Bosz met de Hollandse School. Terwijl we allemaal in Nederland nu zeggen dat we net als Bal op 't Dak 7 lekker moeten gaan counteren... Bosz heeft de Nederlandse stijl geherintroduceerd en dat doet hij uitstekend."