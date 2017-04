Van Hanegem pleit voor terugkeer van ‘speler met bijzondere kwaliteiten’

Feyenoord moet, ook al is de strijd om de landstitel nog niet beslist, nu al denken aan komend seizoen, zo oordeelt Willem van Hanegem. De oud-voetballer benadrukt dat Giovanni van Bronckhorst 'wel heel erg weinig kwaliteit' op de reservebank heeft zitten. "En dat is jammer, want een paar van die gasten hebben wel miljoenen gekost."

Van Hanegem pleit voor de komst van een extra buitenspeler. "Dan zou ik denken aan Jean-Paul Boëtius, die bij Racing Genk laat zien dat hij nog altijd een speler is met bijzondere kwaliteiten", zo vertelt de Kromme dinsdag in zijn column in het Algemeen Dagblad.

"En ik riep al eerder in deze column dat het huren van Jordy Clasie een meesterzet zou zijn, al is dat misschien niet zo eenvoudig." Clasie vertrok medio 2015 naar het Engelse Southampton, waar hij niet altijd van een basisplaats is verzekerd. Zijn contract loopt nog drie jaar door. Boëtius is eigendom van FC Basel, maar speelt dit seizoen tijdelijk voor Racing Genk.