Dinsdag, 18 April 2017

Opvolger van Aubameyang kost zestig miljoen euro

De Graafschap gaat in de zomer opnieuw voor Myenty Abena. FC Utrecht heeft de aflopende verbintenis van de verdediger, die in januari al bij Doetinchemmers in beeld was, formeel opgezegd. (de Gelderlander)

Jordan Rezabala mag in mei of juni een proefperiode afwerken bij PSV. De linkspoot van Independiente del Valle en Ecuador Onder-18 is een aanvallende middenvelder, maar kan ook op de flanken spelen. (El Comercio)

Borussia Dortmund weet al wie een eventueel vertrek van Pierre-Emerick Aubameyang moet opvangen: Alexandre Lacazette. De vraagprijs van Olympique Lyon, zestig miljoen euro, zal geen probleem zijn. (BILD)

AS Roma is bijzonder tevreden over Kevin Strootman en wil dan ook graag verder met hem. De Oranje-international kan zijn contract verlengen tot medio 2021. (Corriere dello Sport)

Galatasaray ontkent dat het een akkoord zou hebben bereikt met Tottenham Hotspur over de verkoop van Bruma. De Londense club zou veertien miljoen euro overhebben voor de Portugees. (Fanatik) (Galatasaray)