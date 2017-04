Sterspelers redden tactisch gewijzigd Arsenal tegen laagvlieger

Arsenal heeft na vier achtereenvolgende competitienederlagen op vreemde bodem weer eens een uitwedstrijd weten te winnen in de Premier League. Het elftal van de momenteel geplaagde Arsène Wenger had het maandagavond lastig op bezoek bij degradatiekandidaat Middlesbrough, maar kon door een doelpunt van Mesut Özil toch weer eens drie punten bijschrijven: 1-2. Arsenal passeert Everton door de zege weer op de ranglijst, maar kijkt nog altijd tegen een achterstand van zeven punten aan op nummer vier Manchester City, dat wel een duel meer speelde.

Arsenal trad in het Riverside Stadium bij hoge uitzondering aan in een systeem met drie verdedigers, maar die tactische aanpassing sorteerde aanvankelijk niet het gewenste effect. The Gunners maakten zoals de laatste weken gebruikelijk een uitgebluste indruk en haalden halverwege de eerste helft opgelucht adem toen een doelpunt van Marten de Roon werd afgekeurd wegens buitenspel.

De thuisploeg bleef daarna betrekkelijk eenvoudig op de been, maar moest zich op slag van rust toch overgeven aan de brille van Alexis Sánchez. De Chileense ster mocht op een meter of twintig van het doel van Middlesbrough aanleggen voor een vrije trap en liet doelman Brad Guzan voorts op fraaie wijze kansloos: 0-1. Sánchez nam zijn ploeg zo op sleeptouw, maar vervulde kort na de onderbreking een minder positieve rol.

Alexis Sánchez opende de score uit een vrije trap.

De aanvaller leed zeer knullig balverlies op de vijandelijke helft, waarna Stewart Downing aan de wandel kon met het leder. De Engelsman had vervolgens een perfecte voorzet in huis op Álvaro Negredo, die tussen Laurent Koscielny en Gabriel Paulista in acrobatisch kon scoren: 1-1. Downing kon Middlesbrough luttele minuten na de gelijkmaker zelfs aan de leiding brengen, maar hij slaagde er niet in de bal voldoende te drukken na gestuntel in de laatste linie van Arsenal.

De bezoekers zwijnden in die fase en kwamen na een uur spelen goed weg toen een kopbal van Daniel Ayala op miraculeuze wijze onschadelijk werd gemaakt door Petr Cech. Middlesbrough slaagde er echter niet in het overwicht uit te buiten en kreeg twintig minuten voor tijd uiteindelijk de deksel op de neus. Na goed voorbereidend werk van Sánchez en Aaron Ramsey schoot Özil, die vlak daarvoor al een goede mogelijkheid onbenut had gelaten, hard raak, waardoor Arsenal toch nog drie punten overhield aan het treffen.