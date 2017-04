Zidane waarschuwt: ‘Een bonus voor Bayern dat hij weer meedoet’

Real Madrid hoopt zich dinsdagavond definitief te ontdoen van Bayern München in de kwartfinale van de Champions League. Het elftal van Zinédine Zidane verdedigt in eigen huis een 2-1 voorsprong uit de heenwedstrijd en zal daarbij rekening moeten houden met Robert Lewandowski. De Poolse spits is weer fit en zal vrijwel zeker starten in het Santiago Bernabéu.

Zidane waarschuwde zijn manschappen daags voor het duel voor de aanvalsleider van Der Rekordmeister, die dit seizoen in de Champions League al goed was voor zeven doelpunten en in Duitsland nog ontbrak. "Lewandowski is een echte nummer negen en het is een bonus voor Bayern dat hij weer mee kan doen", vertelde de Franse coach op een persconferentie. Zidane werd aangevuld door middenvelder Casemiro. "Hij is een erg goede speler", zei de Braziliaan.

Real zou door de overwinning uit de heenwedstrijd dinsdag in principe genoeg hebben aan een gelijkspel. "We zullen het veld betreden met de intentie om de wedstrijd te winnen", wierp Zidane echter tegen. "We zullen het er niet op gokken. We weten uit de eerste wedstrijd welke problemen Bayern ons kan bezorgen. Ze zullen het ons lastig maken en we zullen een goede wedstrijd moeten spelen. We moeten er alles aan doen de wedstrijd te winnen."

Zidane zal het tegen Bayern in elk geval moeten stellen zonder Gareth Bale, die nog altijd niet volledig hersteld is van een spierblessure. De rentree van de Welshman is echter nabij. "Hij heeft hard gewerkt om terug te komen en maakt een gedreven indruk op de training. Hij heeft echter nog altijd wat pijntjes die hem er nu nog van weerhouden op zijn best te zijn. Hij ontbreekt morgen, want we willen geen enkel risico met hem nemen", besloot de oefenmeester.