FC Groningen informeerde na miljoenenbod naar Janssen en Huntelaar

FC Groningen heeft in januari geïnformeerd naar Vincent Janssen en Klaas-Jan Huntelaar. De noorderlingen bereidden zich voor op een vertrek van Mimoun Mahi, die uiteindelijk in Groningen bleef. Directeur Hans Nijland bevestigt maandagavond dat de club informeerde naar de vermaarde spitsen.

"Onder het mom: nooit geschoten, is altijd mis", geeft de beleidsbepaler aan bij RTV Noord. Zaterdag liet Nijland al doorschemeren dat een Engelse club een miljoenenbod had uitgebracht op Mahi. Het ging om omstreeks 3,3 miljoen euro, beaamde Nijland. Groningen was bereid om mee te werken, mits er een goede vervanger kwam.

Zodoende kwam men uit bij Janssen en Huntelaar. Groningen informeerde naar de mogelijkheid om de aanvallers van respectievelijk Tottenham Hotspur en Schalke 04 een half seizoen te huren. Dat bleek onhaalbaar, waarna Groningen besloot het miljoenenbod uit Engeland te weigeren.