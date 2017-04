Klopp speculeert over pensioen na Liverpool: ‘De kans is niet gering’

Jürgen Klopp is al sinds 2001 als trainer actief in de voetballerij, maar de Duitser versleet pas drie clubs. Na periodes in eigen land bij FSV Mainz 05 en Borussia Dortmund werd hij in oktober 2015 aangesteld als manager van Liverpool. De pas 49-jarige Klopp sluit niet uit dat hij het trainerschap na zijn periode op Anfield vaarwel zal zeggen.

"Ik zal niet de leiding hebben gehad over tien clubs zodra mijn trainerscarrière erop zit", verzekert de flamboyante oefenmeester in gesprek met Sport1. "De kans is niet gering dat ik dan slechts drie clubs gecoacht zal hebben. Ik acht het onwaarschijnlijk dat ik opeens een clubhopper zal worden. Voor mij is het eenvoudig om ergens met toewijding aan te werken, omdat het vaak gaat om langdurige projecten."

Klopp zegt de intentie te hebben om zijn tot medio 2022 doorlopende contract met Liverpool uit te dienen. "Als ik dat doe, dan is de kans groot dat ik wat gewonnen zal hebben met de club. Het zou ongemakkelijk kunnen zijn als we tot die tijd niets winnen. De mensen in Liverpool verwachten immers prijzen te winnen."