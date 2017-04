Locadia: ‘We spelen niet slecht, maar we verneuken het gewoon’

Na het puntverlies van afgelopen weekeinde op bezoek bij ADO Den Haag (1-1) zit het seizoen er zo goed als op voor PSV. Titelrivalen Feyenoord en Ajax zijn met nog drie wedstrijden voor de boeg uit het zicht van de Eindhovenaren verdwenen, terwijl nummer vier FC Utrecht op een reeds onoverbrugbare achterstand is gezet. Jürgen Locadia vindt het lastig om de vinger op de zere plek te leggen.

"We spelen niet slecht, maar we verneuken gewoon wedstrijden. Ik weet niet wat het is", vertelt de aanvaller van PSV maandag aan Voetbal International. Locadia miste het overgrote deel van het seizoen vanwege hardnekkig blessureleed, maar is inmiddels weer volledig fit. "Ik heb de helft niet meegemaakt, dus ik weet niet waar het aan ligt. Maar het is gewoon zonde hoe het afgelopen is."

"Ik kan begrijpen dat ze boos zijn en dat ze zingen dat wij ons moeten schamen", zegt Locadia over de onvrede bij de aanhang van PSV. "Met alle respect, maar het is ADO. Daar moet je gewoon winnen. Je staat 1-0 voor en zij scoren in de laatste minuut. Bij FC Twente was het hetzelfde verhaal. De fans hebben alle recht om dat te zingen."

De 23-jarige spits benadrukt nog wel altijd het volste vertrouwen te hebben in coach Phillip Cocu, die door de tegenvallende resultaten onder hevige druk is komen te staan. "Ik weet niet hoe anderen erover denken, maar Cocu heeft mij veel geleerd. En hij blijft mij veel leren. Om nu aan hem te gaan twijfelen, daar hebben wij geen recht op. Ik blijf hem hoe dan ook steunen. Cocu is nummer één bij ons. Hij is hier al drie, vier seizoenen. Dat moeten we nu niet opeens gaan veranderen", vindt Locadia.