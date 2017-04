Jupiler League-schlemiel schaamt zich: ‘Kon wel door de grond zakken’

Voor Chiel Kramer was de ontmoeting tussen RKC Waalwijk en Almere City van maandagmiddag een wedstrijd om snel te vergeten. De doelman van Almere ging in de slotfase op bizarre wijze in de fout en kostte zijn ploeg zo twee dure punten (1-1).

Kramer won bij een 0-1 stand het duel van Rob van Sonsbeek, maar had nadien geen rekening gehouden met Pieter Langedijk. Laatstgenoemde ontfutselde de keeper de bal en kon voorts eenvoudig scoren. "Ik moet die bal gewoon in mijn handen pakken", jammert Kramer op de clubsite van Almere. "Dan is er niets aan de hand. Natuurlijk kan je op zo'n moment wel door de grond zakken, maar er waren nog zo'n tien minuten te spelen. Dan moet je door en er bij de eerstvolgende bal toch weer staan."

Trainer Jack de Gier had het slippertje vanaf de reservebank zien aankomen. "Chiel richtte zijn aandacht op de speler die op de grond lag en schrok ervan dat Langedijk plots voor hem opdook. We probeerden hem daar vanaf de bank nog op te attenderen, maar dat was al te laat. Het was een black-out momentje", aldus de oefenmeester, die momenteel met Almere op een verdienstelijke zesde plaats staat in de Jupiler League.