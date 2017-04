Feyenoord moet vrezen voor transfer: ‘Kan een mooi moment voor mij zijn’

Jens Toornstra is dit seizoen een van de drijvende krachten achter het succes van Feyenoord en kan zijn contract in Rotterdam verlengen. De middenvelder lijkt echter te beseffen dat hij komende zomer wellicht de laatste kans krijgt op een fraaie transfer naar het buitenland. Een duidelijk beeld over zijn toekomst heeft Toornstra nog niet.

"Het zou een heel mooi moment kunnen zijn voor mij", beaamt de 28-jarige Toornstra in gesprek met FC Afkicken. "Maar dan moet wel alles kloppen." Het huidige contract van Toornstra in De Kuip loopt door tot medio 2018. Mocht hij niet willen bijtekenen, dan lijkt een zomerse transfer voor beide partijen de beste optie. "Ik moet eerlijk zeggen dat ik er nog helemaal niet mee bezig ben geweest. Ook niet met contractverlenging."

Toornstra wil eerst de landstitel veiligstellen. Zondag zette Feyenoord een belangrijke stap tegen zijn ex-club FC Utrecht; Toornstra opende de score. Van titelstress is geen sprake, verzekert de sterkhouder. "Dat speelde vooral bij de pers. De sfeer bij ons was eigenlijk super relaxed de hele week. Heel ontspannen, heel veel gelachen. Ik heb eigenlijk geen druk gevoeld."