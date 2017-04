Wegen van Chelsea en Terry scheiden na negentien jaar

John Terry neemt na dit seizoen afscheid van Chelsea. Dat maken the Blues maandag bekend via de officiële kanalen. De aanvoerder is sinds 1998 actief op Stamford Bridge. Onder Antonio Conte komt Terry dit seizoen weinig aan de bak: er is geen plek voor de routinier in de driemansachterhoede van de Premier League-koploper.

Terry, die een aflopend contract heeft, speelde tot dusver 488 competitiewedstrijden voor Chelsea. Hij won de Champions League, de Europa League, vier landstitels, vijf FA Cups en drie EFL Cups. Met die veertien prijzen is Terry de meest succesvolle speler ooit van Chelsea. In totaal kwam hij 713 keer in actie in een officiële wedstrijd en maakte hij 66 doelpunten. Slechts twee spelers droegen vaker het shirt van Chelsea. Niemand speelde meer duels voor de club als aanvoerder: 578 keer.

In 1995 voegde Terry zich bij de jeugdopleiding van de Londenaren. "Na 22 jaar valt er zoveel te zeggen en zijn er zoveel mensen te bedanken", vertelt hij. "De trainers, mijn ploeggenoten, de staf en de fans die me door de jaren heen zo enorm hebben gesteund: ik kan jullie niet genoeg bedanken. In de komende weken zal ik meer vertellen over mijn keuze. Als de tijd rijp is, ga ik me richten op mijn toekomst. Maar ik ben er nu op gericht om succesvol te zijn met Chelsea in dit seizoen. De club en ik hebben altijd een fantastische verhouding gehad en dat zal ook na mijn vertrek zo zijn."

Terry heeft 'heel veel positieve gesprekken' gevoerd met de club. "Maar nadat ik alles in overweging heb genomen, heb ik besloten dat het moment daar is om te vertrekken. Ik heb altijd willen gaan op het juiste moment en ik heb het gevoel dat dat moment na dit seizoen is. Ik denk dat ik nog genoeg te bieden heb op het veld, maar ik begrijp dat de kansen daartoe beperkt zijn bij Chelsea. Ik wil nog graag voetballen, dus ik ga op zoek naar een nieuwe uitdaging.