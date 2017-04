Maandag, 17 April 2017

Chelsea en Man United azen beiden op Real-spits

Eddie Howe wil de selectie van Bournemouth een verdedigende impuls geven. Bruno Manga moet komende zomer transfervrij overkomen van Cardiff City. (Daily Mirror)

Galatasaray wil zich komende zomer versterken met een grote naam. Wilfried Bony staat bovenaan het lijstje van de Turkse topclub. (Diverse Turkse media)

Chelsea en Manchester United vissen uit dezelfde vijver. De twee Engelse topclubs hebben zowel een oogje op Youri Tielemans als op Álvaro Morata. (Don Balón)

Glen Johnson gaat zijn contract bij Stoke City verlengen. Daarmee voorkomt de club een vertrek van de verdediger naar West Ham United en Crystal Palace. (Daily Telegraph)

Paris Saint-Germain geeft de strijd om Monchi op. De technisch directeur die lange tijd bij Sevilla werkte, lijkt nu op weg te zijn naar AS Roma. (L’Equipe)