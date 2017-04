‘Ajax slaat opnieuw slag met sponsordeal van zes miljoen euro’

Ajax maakte vorige week al bekend drie ton per jaar extra te krijgen van Ziggo voor de sponsoring van de eSports-tak en de Amsterdammers lijken in het Paasweekeinde opnieuw een mooie financiële slag geslagen te hebben. De Telegraaf meldt namelijk dat de samenwerking met ABN Amro voor twee jaar verlengd is.

Aangezien de bank drie miljoen euro per jaar betaalt voor de sponsoring van de jeugd, vrouwen en amateurs van Ajax, en heeft besloten door te gaan tot 2020, betekent dit dat de club in totaal zes miljoen euro extra tegemoet mag zien. ABN Amro maakte tijdens de, naar de bank vernoemde, Future Cup bekend de verbintenis met Ajax open te breken.

Dat was het tweede goede nieuws voor de Amsterdammers tijdens het toernooi op De Toekomst, aangezien Ajax Onder-17 er ook in slaagde om de finale van Bayern München te winnen. Voor de club was het de vierde keer dat het eigen toernooi werd gewonnen.