VVV laat kampioenschap ondanks puntverlies Jong Ajax liggen

VVV-Venlo moet het kampioensfeest nog even uitstellen. De koploper van de Jupiler League bleef in eigen huis steken op een 0-0 gelijkspel tegen FC Emmen. Concurrent Jong Ajax vertrok met een 3-1 nederlaag weer bij Jong PSVKomende vrijdag krijgt de ploeg van Maurice Steijn een nieuwe kans, als het op bezoek gaat bij FC Eindhoven. NAC Breda speelde teleurstellend gelijk in eigen huis tegen Eindhoven, terwijl De Graafschap opnieuw wist te winnen.

VVV-Venlo - FC Emmen 0-0

Ondanks de nederlaag van Jong Ajax op bezoek bij Jong PSV is VVV-Venlo er niet in geslaagd om maandag al kampioen van de Jupiler League te worden. In de eerste helft gebeurde er niet al teveel in De Koel, maar in de tweede helft kregen de Limburgers de nodige kansen om het kampioenschap veilig te stellen. De grootste was voor Clint Leemans, die vanaf elf meter faalde. Danny Post stuitte even later in kansrijke positie op Emmen-doelman Dennis Telgenkamp. In de slotminuten was VVV-Venlo nadrukkelijk op zoek naar de winnende treffer, maar die kwam er uiteindelijk niet meer. De koploper van de Jupiler League krijgt komende vrijdag een nieuwe kans om kampioen te worden, als het op bezoek gaat bij FC Eindhoven. Een gelijkspel volstaat dan om de titel te vieren.

Jong PSV - Jong Ajax 3-1

Ajax wist dat het zich eigenlijk geen puntverlies kon veroorloven om hoop te houden op de titel en de Amsterdammers begonnen veelbelovend aan de wedstrijd. Václav Cerný zette zijn ploeg al na twaalf minuten op fraaie wijze op voorsprong. Lang konden de bezoekers op de Herdgang echter niet van die voordelige marge genieten, want ruim een kwartier later stond het alweer 2-1: Pablo Rosario bracht PSV met een prachtige treffer op gelijke hoogte, waarna Albert Gudmundsson uit de rebound de tweede van de Eindhovenaren binnen prikte. Na rust leek Ajax, met de beste kansen, op weg naar de gelijkmaker, maar het was toch de thuisploeg die verder uitliep. Leon Bergsma, die een bal van Gudmundsson ongelukkig van richting veranderde, kreeg de 3-1 op zijn naam.



Jong PSV staat inmiddels al met 2-1 voor tegen Jong Ajax, maar we wilden jullie de gelijkmaker niet onthouden! ???? Geplaatst door voetbalzone op maandag 17 april 2017

De Graafschap - MVV 2-0

Door het winnen van de vierde periodetitel hoopt De Graafschap nog deel te mogen nemen aan de play-offs om promotie. De club uit Doetinchem gaat momenteel samen met Cambuur aan kop in de vierde periode, maar heeft een minder doelsaldo. Sinds Henk de Jong de leiding heeft op De Vijverberg, is het weer gaan draaien bij De Graafschap. Ook MVV werd in Doetinchem aan de zegekar gebonden. Bryan Smeets veroverde na acht minuten spelen de bal en leverde deze panklaar af bij Piotr Parzyszek. De Poolse spits zette het eerste schot van De Graafschap op doel om in de openingstreffer. MVV kreeg de nodige kansen om de stand gelijk te trekken, maar in de slotminuut besliste de thuisploeg de wedstrijd dankzij een treffer van Daryl van Mieghem

NAC Breda - FC Eindhoven 3-3

Bij zijn contractverlenging liet Stijn Vreven weten dat hij zijn ploeg klaar wil stomen voor de nacompetitie. Als NAC Breda daar daadwerkelijk een kans in wil maken, zal het minder wisselvallig moeten presteren dan de afgelopen weken. Na twee nederlagen op rij kwam NAC in eigen huis niet verder dan een 3-3 gelijkspel tegen FC Eindhoven. Mounir El Allouchi leek al snel de openingstreffer te maken, maar zijn inzet werd nog gekeerd door Eindhoven-doelman Ruud Swinkels. Hij had even later toch het nakijken op een schot van El Allouchi. De aanvaller van NAC kreeg de kans na ongelofelijk geklungel in de defensie van FC Eindhoven. Toch kwamen de bezoekers nog voor rust op gelijke hoogte, door een streep van Rai Vloet. Na rust leek NAC Breda de zege in veilige haven te brengen dankzij twee treffers van Cyriel Dessers, waarvan één uit een strafschop. Tien minuten voor tijd kreeg FC Eindhoven dankzij een strafschop van Dario Van den Buijs nog de aansluitingstreffer op het scorebord. Vlak voor tijd bepaalde Vloet met zijn tweede treffer van de middag de eindstand op 3-3.

Rai Vloet viert één van zijn twee treffers tegen NAC Breda.

FC Dordrecht - Telstar 0-2

De meeste opschudding voor de supporters van FC Dordrecht had niet te maken met de prestaties van hun ploeg op het veld. Een deel van de tribune moest ontruimd worden nadat er een wespennest ontdekt werd. Voor de Schapenkoppen was het, zoals vaker dit seizoen, een troosteloze middag. In de eerste helft leverde Fabian Serrarens nog een waarschuwing af, maar zijn inzet eindigde op de handen van Dordrecht-doelman Tim Coremans. Na rust bezorgden Guyon Philips en Serrarens Telstar de zege. FC Dordrecht zal in de laatste wedstrijden nog op moeten passen. Achilles’29 won van Volendam en verkleint de achterstand op Dordrecht daarmee tot drie punten.

Jong FC Utrecht - SC Cambuur 0-2

De Friezen waren in de jacht op de periodetitel in de eerste helft wel de bovenliggende partij, al was het spel dat door beide ploegen op de mat gelegd werd niet heel overtuigend. Sander van de Streek was na twintig minuten spelen de gelukkigste toen hij de bal nog net over de lijn heen wist te werken. Na de onderbreking leken de talenten uit de Domstad door te krijgen dat er wel iets te halen viel tegen de nummer drie en pleegden zij enkele brutale tegenaanvallen. De laatste treffer van de wedstrijd was echter toch weer voor Cambuur: Tarik Tissoudali mocht in de slotminuut alleen op de keeper af en bleef ijzig koel.

RKC Waalwijk - Almere City FC 1-1

De eerste helft tussen RKC en de bezoekers uit Almere kabbelde bijna ongemerkt voorbij. Beide ploegen slaagden er in een gelijkopgaande ontmoeting nauwelijks in om gevaarlijk te worden. Na de onderbreking fleurde het duel echter wat op en kreeg Daan Rienstra al snel een aardige schietkans, die net langs het doel vloog. Daarna was het de beurt aan de bezoekers om aan te vallen en Rick ten Voorde zette zijn ploeg op aangeven van Sherjill MacDonald dan toch op voorsprong. De bezoekers leken daarna rustig richting het eindsignaal te kunnen voetballen, totdat doelman Chiel Kramer gruwelijk de fout in ging. Hij liet zich de bal door Pieter Langedijk van de voet plukken, waarna de 1-1 een feit was.

De achterstand van hekkensluiter Achilles'29 bedraagt nog maar drie punten op FC Dordrecht.

FC Volendam - Achilles’29 1-2

Voor Achilles was het duel in Volendam zo’n beetje de laatste strohalm en na twee minuten leek het al helemaal mis te gaan voor de degradatiekandidaat toen Daniël van Son via Doriano Kortstam de 1-0 binnenknalde. Het vonnis leek daarmee al snel geveld, maar de bezoekers herstelden zich in de tweede helft knap. Boy van de Beek zette zijn ploeg een dikke tien minuten na de thee op gelijke hoogte en Volendam leek het daarna even helemaal kwijt te zijn. Via Nick Versteegen kwam Achilles drie minuten later zelfs op een verrassende voorsprong. Volendam probeerde het daarna nog wel recht te trekken, maar kwam niet meer langszij.

Fortuna Sittard - FC Oss 2-0

Zowel Fortuna Sittard als FC Oss bevindt zich in de kelder van de Jupiler League. Doordat de Limburgers negen punten in mindering kregen, zijn ze momenteel de nummer zeventien van de ranglijst. Al in de eerste helft kwam de thuisploeg op een comfortabele voorsprong. Djibril Dianessy was het eindstation van een verzorgde aanval en zorgde zo voor de openingstreffer. Even later bracht Gavin Vlijter de stand met een fraaie lob op 2-0. In de tweede helft leek Oss-topscorer Tom Boere zijn ploeg terug in de wedstrijd te brengen, maar zijn kopbal ging vanuit kansrijke positie over. Nadat Oss-verdediger Lorenzo Piqué een rode kaart ontving, was de wedstrijd gespeeld.

Helmond Sport - FC Den Bosch 2-0

Dankzij een periodetitel is Helmond Sport al zeker van deelname aan de nacompetitie. Sindsdien speelt de ploeg geen al te opvallende rol in de Jupiler League. Helmond presteert wat wisselvallig en wist in de thuiswedstrijd tegen FC Den Bosch de tweede zege op rij te boeken. Door doelpunten van Teije ten Den en Giovanni Hiwat stond de thuisploeg voor rust al met 2-0 voor. Die marge kwam in de tweede helft niet meer in gevaar, waardoor Helmond Sport momenteel de nummer twaalf van de Jupiler League is. FC Den Bosch is twee plaatsen lager terug te vinden.