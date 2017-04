Ajax dankzij overwinning op Bayern voor de vierde keer winnaar Future Cup

Door Bayern München Onder-17 in de finale te verslaan, is Ajax Onder-17 erin geslaagd om de Future Cup te winnen. De Amsterdammers waren met 0-2 te sterk voor Der Rekordmeister. Het is de vierde keer dat Ajax de Future Cup weet te winnen, want het won het toernooi eerder in 2010, 2012 en 2014.

In het duel met Bayern München kenden de Amsterdammers een droomstart. Al binnen twee minuten stond Ajax op voorsprong. Een voorzet van Mitchell Bakker werd door Alexander Nitzl in eigen doel gewerkt, nadat hij onder druk gezet werd door Giovanni de la Vega. Nog voor rust verdubbelde Ajax de marge. De eerste poging van Abdallah Aberkane werd nog gekeerd door Bayern-doelman Michael Wagner, de tweede poging van Aberkane was wel raak.

In de tweede helft konden de Duitsers geen vuist meer maken, waardoor de Amsterdamse voorsprong niet meer in gevaar kwam. Ajax kreeg eerder nog kansen om de voorsprong uit te bouwen, onder meer via Aberkane, De la Vega en Ryan Gravenberch. Uiteindelijk bleef het bij 0-2 en mocht Ajax-aanvoerder Sven Botman de Future Cup in ontvangst nemen.