'Je moet dan volle bak een hoek in gaan en kijken of je 'm hebt'

Ajax bereikte maandag de finale van de Future Cup door Anderlecht na strafschoppen te verslaan. In de reguliere speeltijd eindigde het treffen in een 2-2 gelijkspel. In de strafschoppenserie ontpopte doelman Daan Reiziger zich tot de held aan de kant van de Amsterdammers.