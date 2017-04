Barcelona laat zich niet afschrikken door verlenging

Mitchell Weiser heeft zich in de kijker gespeeld bij RB Leipzig. De afkoopsom van de Duitse Hertha BSC-rechtsback bedraagt elf miljoen euro. (BILD)

Javier Mascherano is een twijfelgeval voor de Champions League-return tussen Barcelona en Juventus. De Argentijn kampt met een kuitblessure en trainde maandag niet meer met de selectie van de Catalanen. (Diverse Spaanse media)