Standard Luik stuurt tweede trainer van het seizoen de laan uit

Standard Luik heeft per direct afscheid genomen van trainer Aleksandar Jankovic, zo meldt de club op zijn website. De Servische oefenmeester is dit seizoen al de tweede die het veld moet ruimen in Luik, nadat Yannick Ferrera in september al de laan uit werd gestuurd. De slechte resultaten van de laatste tijd zijn aanleiding voor het besluit van Standard.

Les Rouches slaagden er niet in om zich te plaatsen voor de zogenaamde kampioenspoule. In de reguliere competitie eindigde Standard Luik als negende, waardoor het nu alleen nog om een Europees ticket speelt. Het loopt in die play-offs echter nog niet op rolletjes, want de club staat momenteel vijfde. In de laatste drie wedstrijden werden er slechts twee punten gepakt.

Dat was dan ook de reden voor Standard, eerder dit seizoen opponent van Ajax in de groepsfase van de Europa League, om Jankovic de laan uit te sturen. De Serviër kwam in september over van KV Mechelen om de ontslagen Ferrera op te volgen. José Jeunechamps is voorlopig binnengehaald als interim-trainer. “De opvolger van de Servische trainer zal bekend zijn voor de herneming van de trainingen volgend seizoen”, meldt Standard op zijn website.