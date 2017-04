Perez haalt uit naar PSV-duo: ‘Als je geen zin hebt, dan wordt het lastig’

Door het 1-1 gelijkspel op bezoek bij ADO Den Haag lijkt PSV de tweede plaats uit het hoofd te kunnen zetten. Mede daardoor is het een tegenvallend seizoen voor de Eindhovenaren en Kenneth Perez constateert dat spelers ongemotiveerd zijn. Hij noemt Santiago Arias en Andrés Guardado als voorbeelden.

“Guardado en Arias zijn goede spelers, maar als ze geen zin hebben zijn ze niet goed. Dat is ook zeker gebleken. Guardado was de eerste twee seizoenen de sleutel, maar dit seizoen niet. Arias is wat mij betreft een heel goede rechtsback, bovendien international van Colombia”, zegt Perez tegenover FOX Sports.

“Het zijn gewoon goede spelers. Alleen, als je je niet kunt motiveren, geen zin hebt en met je gedachten ergens anders zit, dan wordt het lastig”, vervolgt de Deense analist zijn verhaal. “Ze kunnen allemaal voetballen. Dan is het zaak voor de club om dat te inventariseren. Wie wil mee? En wie niet?”