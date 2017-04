Neymar onthult droom: ‘Ik hoop daar op een dag nog te spelen’

Neymar wordt momenteel begeerd door Paris Saint-Germain en Manchester United. De Braziliaanse aanvaller heeft in Barcelona nog een contract tot 2021 en de Spaanse club laat hem waarschijnlijk alleen gaan als er een immens bedrag op tafel komt. Als het aan Neymar ligt, sluit hij zijn loopbaan echter ergens anders af.

Hij hoopt namelijk dat hij zijn carrière af kan sluiten in zijn thuisland. “Ik hoop op een dag nog met Flamengo in de Copa Libertadores te spelen, in een vol Maracanã”, zegt Neymar in gesprek met Canal Esporte Interativo. De roots van de aanvaller liggen bij Santos, maar hij heeft niet de ambitie om terug te keren bij zijn oude club.

“Ik heb nog steeds warme gevoelens bij Santos. Maar ze zijn een rechtszaak tegen mij begonnen, ik weet nog steeds niet waarom. Er is veel waar mensen niks van weten”, besluit de aanvaller. Barcelona nam Neymar in 2013 voor zo’n 88 miljoen euro over van Santos.