Vluchteling debuteert bij HSV: ‘Voor mij komt een droom uit’

In 2015 vluchtte Bakery Jatta op jonge leeftijd uit zijn thuisland Gambia. Hij stak de Middellandse Zee over en kwam via Italië in Noord-Duitsland terecht. Afgelopen zomer tekende Jatta een driejarig contract bij Hamburger SV, waarvoor hij afgelopen zondag in de wedstrijd tegen Werder Bremen (2-1 nederlaag) debuteerde.

“Voor mij komt een droom uit”, zegt Jatta, die tijdens zijn invalbeurt een doelpunt geannuleerd zag worden wegens buitenspel, in gesprek met BILD. “De volgende keer zal mijn doelpunt tellen. Ik ben de trainer dankbaar dat hij mij heeft ingebracht.”

Trainer Markus Gisdol was tevreden over de invalbeurt van de achttienjarige aanvaller. “Hij bracht wat extra’s tijdens zijn invalbeurt. Wat dat betreft heeft hij een goede indruk achter gelaten. Het is een van de weinige positieve punten aan deze wedstrijd. Ik had hem een doelpunt gegund, het is jammer dat de treffer geannuleerd werd wegens buitenspel.”