‘Uiteindelijk koos Guardiola voor Busquets in plaats van mij te halen’

Xabi Alonso speelde in zijn loopbaan voor grootmachten als Liverpool, Real Madrid en Bayern München, maar het had weinig gescheeld of hij was niet van Anfield naar de Koninklijke gegaan, maar naar aartsrivaal Barcelona. Josep Guardiola was in die tijd bijzonder gecharmeerd van de middenvelder en dacht erover na om hem naar het Camp Nou te halen.

“Dat gebeurde niet lang voordat ik naar Real vertrok. Liverpool vertelde dat ze me wilden verkopen, trainer Rafael Benítez wilde dat ook, en Pep toonde gelijk interesse”, blikt hij terug tegenover El Pais. “Hij wilde mij aantrekken omdat hij, zoals hij aan Rafa vertelde, in mij het type speler zag dat in zijn systeem paste.”

Uiteindelijk kwam het echter niet van een transfer naar Barça: “Maar Guardiola twijfelde omdat Sergio Busquets net aan het doorbreken was en hij had alles in zich om een geweldige speler te worden. Pep koos voor hem en uiteindelijk had hij gelijk.”