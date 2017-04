Borussia Dortmund-aanslag dreunt na: ‘Ik kan er niet van slapen’

Borussia Dortmund-keeper Roman Bürki heeft slapeloze nachten nadat hij en zijn ploeggenoten slachtoffer werden van een aanslag op de spelersbus. In aanloop naar de Champions League-wedstrijd tegen AS Monaco waren er explosies bij de spelersbus, waarbij Marc Bartra gewond raakte. De verdediger werd geopereerd aan zijn arm en heeft het ziekenhuis inmiddels verlaten.

Een dag later werd de wedstrijd al ingehaald. Na de 2-3 nederlaag gaven de spelers van Dortmund aan dat ze liever niet hadden gespeeld. Hoewel Bürki er zonder kleerscheuren van af kwam, zit hij erg met de aanslag in zijn maag. “De nachten zijn het ergst. Ik kan er niet van slapen”, laat hij weten aan BILD. “Ik ben blij dat mijn ouders bij me zijn. Met hen kan ik overal over praten.”

Bürki en zijn ploeggenoten hoopten op meer empathie van de UEFA. Het duel met AS Monaco had wat hem betreft dan ook op een ander moment ingehaald moeten worden. “Ik kon me niet concentreren. Na de wedstrijd kwamen de emoties er meteen uit. Alle spelers hadden tranen in hun ogen”, aldus de keeper.