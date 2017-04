Moreno heeft Mexicaanse wens: ‘De club waar voor mij alles begon’

Héctor Moreno staat niet onwelwillend tegenover een terugkeer naar Mexico. De PSV-verdediger laat in PSV TV weten te overwegen om zijn carrière af te sluiten bij de club waar hij zijn doorbraak kende: Pumas Unam.

“Dat is zeker een optie", reageert de Mexicaan op de vraag of hij zijn loopbaan wil afsluiten in zijn geboorteland. "Maar ik weet nog niet waar mijn toekomst ligt. Ik wil wel graag terug naar de club waar alles voor mij begon: Pumas UNAM. Maar je weet niet wat de toekomst zal brengen."

Moreno werd opgeleid bij Pumas en brak daar ook door. In 2008 verliet hij Mexico om voor AZ te gaan spelen. Na vier seizoenen bij Espanyol werd hij in 2015 aangetrokkendoor PSV. "Het leukst aan spelen bij PSV is dat we iedere twee weken in een vol Philips Stadion spelen. Dat is geweldig, er hangt altijd een geweldige sfeer. Daarom wil ik daar altijd graag spelen. Het is geweldig, helemaal als we winnen natuurlijk", aldus de mandekker.