‘Wat ik nog het mooiste vond, is dat Bosz hem daar gewoon neerzette’

Ajax was afgelopen donderdag veel te sterk voor Schalke 04 in de Europa League en de 2-0 zege waar de Amsterdammers de wedstrijd mee afsloten, deed die verhoudingen uiteindelijk nauwelijks recht. Het spel van de nummer twee van de Eredivisie kon op veel lof rekenen uit binnen- en buitenland en ook Youri Mulder en Wim Kieft zaten te genieten voor de tv.

“Ajax was grandioos. Ik zat echt te kijken, jezusmina. Ze zetten vol druk. Maar ook individueel was het goed: Amin Younes was goed, Bertrand Traoré geweldig”, analyseert Kieft in Rondo. Hij krijgt bijval van collega-analyticus Mulder: “Wat ik nog het mooiste vond: Lasse Schöne doet niet mee en Peter Bosz zet daar gewoon Donny van de Beek neer. Het is een verantwoordelijkheid, maar hij deed het fantastisch.”

Ajax verschafte zichzelf dankzij twee doelpunten van Davy Klaassen een uitstekende uitgangspositie en kan het karwei donderdag in Gelsenkirchen afmaken: “Het was bijna een historische wedstrijd voor het Nederlandse voetbal”, sluit Mulder af.