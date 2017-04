Vitesse-beul gratis op te halen in Rotterdam: ‘Mijn telefoon is ready’

Nigel Hasselbaink is nu nog spits van Excelsior, maar hoopt zijn doelpunten komend seizoen voor een grotere club te maken. De 26-jarige aanvaller heeft een aflopend contract bij de laagvlieger uit de Eredivisie en hoopt op aanbiedingen van andere clubs.

Hasselbaink speelde afgelopen zaterdag een uitstekende partij tegen Vitesse en tekende voor het enige doelpunt van de wedstrijd. Hij hoopt zich in de kijker te hebben gespeeld bij grotere clubs dan Excelsior. "Ik ben transfervrij, mijn telefoon is ready. Alle telefoontjes zijn welkom in principe", zegt Hasselbaink in gesprek met de NOS.

De clubtopscorer van Excelsior is ambitieus. "Ik wil ook een stap hogerop. Mijn doelstelling is om met Excelsior te handhaven en daarna kijk ik verder", aldus Hasselbaink.