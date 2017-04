Koeman: ‘Ik deed ook domme dingen toen ik 19, 20 of 21 jaar was’

Ross Barkley kreeg vorige week klappen in een pub in Liverpool en de middenvelder van Everton is sindsdien het middelpunt van een flinke mediastorm, die er al toe geleid heeft dat the Toffees The Sun hebben verbannen. De middenvelder zelf antwoordde, tot groot genoegen van zijn trainer Ronald Koeman, in de wedstrijd tegen Burnley met zijn voeten door twee keer de bal van de lijn te halen en ook nog eens de laatste treffer in de met 3-1 gewonnen wedstrijd te maken.

“Dat soort dingen gebeuren nu eenmaal in het leven en daar moet je van leren. Ik deed ook domme dingen toen ik 19, 20 of 21 jaar was. Het is goed als je leert van je fouten of de dingen die gebeuren. Iedereen is menselijk en iedereen heeft dit soort situaties. Daar moet hij uit zien te blijven”, vertelde Koeman na de wedstrijd aan de Engelse pers. “Hij leert van het voetbal, hoe hij het vorig jaar deed, hoe hij het dit jaar doet. Natuurlijk was het lastig in het begin. We hebben hem op een andere positie neergezet en het is beter als hij zijn creativiteit aan het team kan geven. Hij heeft assists gegeven, hij scoort.”

“Hij komt hier vandaan en een jongen uit de buurt krijgt soms, meestal eigenlijk, meer kritiek dan een andere speler in het team. Dat is soms moeilijk voor hem. Hij heeft zelfs kritiek gehad van zijn trainer, maar zo gaat het nu eenmaal in het voetbal”, ging de Nederlandse coach verder. “Als ik niet blij ben kijk ik niet naar de naam, hij is een speler in het team en ik wil met iedereen op die manier werken.”