UEFA stelt ‘Team Kuipers’ aan voor Champions League-kraker

Björn Kuipers is door de UEFA als scheidsrechter aangesteld voor de return in de kwartfinale van de Champions League tussen Barcelona en Juventus. Het duel wordt aanstaande woensdag afgewerkt in Camp Nou. Barça moet een 3-0 achterstand zien weg te werken tegen de kampioen van Italië.

Kuipers wordt in Barcelona bijgestaan door zijn vaste assistenten Sander van Roekel en Erwin Zeinstra. Mario Diks is aangewezen als vierde official. Danny Makkeli en Pol van Boekel gaan mee als vijfde en zesde official. Het is de 122ste internationale aanstelling van Kuipers en zijn 43ste wedstrijd in de Champions League.

Barcelona bereikte de kwartinale na een sensationale comeback tegen Paris Saint-Germain. De ploeg van Luis Enrique ging vorige week met 3-0 onderuit in Turijn door doelpunten van Paolo Dybala (2) en Giorgio Chiellini.