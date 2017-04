Oranje-kandidaat maakte indruk: ‘Ajax had daar geen antwoord op’

De KNVB is naar verluidt in gesprek met Roger Schmidt, die volgens De Telegraaf kandidaat nummer één is om de nieuwe bondscoach van Oranje te worden. De coach werd dit seizoen ontslagen bij Bayer Leverkusen en was eerder werkzaam bij Red Bull Salzburg. Als trainer van de Oostenrijkse topclub maakte hij bijzonder veel indruk in de Europa League tegen Ajax.

"Hij is nog niet zo lang trainer", vertelt Youri Mulder bij Rondo van Ziggo Sport. "Eigenlijk traint hij pas zes jaar op het hoogste niveau. Hij heeft het bij Salzburg heel goed gedaan. We kunnen ons allemaal die wedstrijd tegen Ajax in de Amsterdam Arena (0-3, red.) nog herinneren. Hij liet een revolutionaire manier van uitverdedigen zien. Dat was vrij bijzonder, Ajax had daar geen antwoord op. Het is eigenlijk gebaseerd op één wedstrijd.”

Schmidt zou niet de enige kandidaat zijn om Danny Blind op te volgen bij het Nederlands elftal. Ook het duo Ruud Gullit en Henk ten Cate zou in beeld zijn, al lieten beiden zondag weten niet benaderd te zijn door de KNVB. Hans van Breukelen, technisch directeur bij de voetbalbond, wilde niet bevestigen, maar ook niet ontkennen dat er gesprekken worden gevoerd met Schmidt.