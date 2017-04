‘Promes is de Russische competitie ontgroeid, hij gaat snel weg’

Spartak Moskou heeft de landstitel voor het grijpen, want na de overwinning op Zenit Sint-Petersburg (2-1) bedraagt de voorsprong op CSKA Moskou en Zenit respectievelijk tien en elf punten. Quincy Promes was de man van de wedstrijd, want de aanvaller scoorde én bereidde de winnende treffer voor.

Trainer Massimo Carrera toonde zich na afloop tevreden over de international van het Nederlands elftal: “Hij speelde een geweldige wedstrijd, maar ik praat liever over het team. Zonder team kan Promes namelijk ook niets.” Collega Mircea Lucescu van Zenit was uitgesprokener: “Promes is de Russische competitie ontgroeid en ik denk dat we hem heel snel kwijt gaan raken”, zei de Roemeen.

Commentator Gennady Orlov, een fervent supporter van Zenit, sloot zich bij de woorden van Lucescu aan: “Hij is de beste speler van de Premjer Liga, geen twijfel over mogelijk.” De 25-jarige Promes staat in dienst van Spartak nu op 41 doelpunten en 22 assists in 83 officiële wedstrijden. Zijn contract loopt nog tot medio 2021 door.