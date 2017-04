‘Hij zorgt voor de balans bij Feyenoord, in mijn ogen de speler van het jaar’

Jens Toornstra tekende zondag tegen FC Utrecht voor de openingstreffer en speelde een sterke wedstrijd. Zeljko Petrovic noemt de Oranje-international zelfs Feyenoords ‘speler van het jaar’. Ook Bert van Marwijk en Pierre van Hooijdonk zijn onder de indruk van het spel van Toornstra.

“Hij zorgt voor de balans op het middenveld. In mijn ogen is hij de speler van het jaar”, zei Petrovic zondagavond bij Studio Voetbal. "Hij viel enorm op vanwege zijn diepgang", vult Van Hooijdonk aan. "Hij is eigenlijk overal op het veld. Staat geen seconde stil. Dat is zo vervelend voor zijn tegenstander. Feyenoord maakte daar nog veel te weinig gebruik van."

Van Marwijk ziet liever Toornstra achter de spitsen bij Feyenoord dan Dirk Kuyt. “ Als Kuyt op 10 speelt, dan speel je met een tweede spits. Toornstra heeft het gevoel om elke keer op het juiste moment in de ruimtes te lopen."