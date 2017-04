Geschokt Olympique Lyon doet aangifte: ‘Stewards vielen spelers aan!’

Het ministerie van Defensie is een onderzoek gestart naar de ongeregeldheden van zondag bij de wedstrijd tussen Bastia en Olympique Lyon. Voor het duel en tijdens de rust werden de spelers van de bezoekers aangevallen door hooligans van de fanatieke kern ‘Bastia 1905’ en de club lijkt een forse straf te kunnen verwachten. Jean-Michel Aulas is blij dat er geen gewonden zijn gevallen.

De voorzitter van Lyon zegt in een interview met L’Équipe ‘ongelooflijke taferelen’ te hebben gezien: “Drie spelers van ons werden geraakt. Na overleg met de politie werd ons verzekerd dat er geen nieuwe incidenten meer zouden plaatsvinden en daarom werd de wedstrijd, met tegenzin van spelers en trainer, alsnog gespeeld. Ik heb geprobeerd om hen te overtuigen. Als er nog iets zou gebeuren, zou de wedstrijd worden gestaakt. De spelers waren geraakt door de gebeurtenissen”, aldus Aulas.

De wedstrijd van OL - Olympique Lyonnais is AFGELAST! Hooligans probeerden de spelers opnieuw aan te vallen en een steward deelde een verdediger zelfs een schop uit! 👀 Geplaatst door voetbalzone op zondag 16 april 2017

De president van les Gones kwam later tot de conclusie dat het duel beter helemaal niet gespeeld kon worden. Hij concludeert dan ook dat de beveiliging in het Stade Armand Cesari er niet in is geslaagd om de rust in het stadion te bewaren: “Anthony Lopes werd geraakt en datzelfde gold voor Mathieu Gorgelin en Jean-Philippe Mateta. We zagen dat stewards onze spelers aanvielen! We keerden terug naar de kleedkamer en voetballen was voor ons geen optie meer. We hebben ook direct aangifte gedaan.”

“Ik heb schokkende dingen gezien, maar moet ter verdediging van Bastia ook zeggen dat hun doelman en voorzitter er alles aan hebben gedaan om ons te beschermen. Op een gegeven moment kwam de veiligheidschef naar ons toe met de mededeling dat er weer gespeeld kon worden, maar niemand luisterde meer naar hem. De scheidsrechter heeft uiteindelijk ook de beslissing genomen om te staken”, besluit Aulas. Bastia heeft in een statement zijn excuses aangeboden voor de ongeregeldheden, zal meewerken met het onderzoek en laat tevens weten iedere straf te zullen accepteren.