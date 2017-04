Van Wolfswinkel geschorst voor Feyenoord: ‘Hij is een Feyenoord-fan’

Vitesse verloor zaterdag door een doelpunt van Nigel Hassselbaink met 1-0 van Excelsior en een extra domper op de overwinning was de gele kaart die Ricky van Wolfswinkel pakte. De spits mist daardoor het duel met Feyenoord, maar weet nu in elk geval wel zeker dat hij in actie kan komen in de finale van de KNVB-Beker.

Vitesse neemt het zondag op eigen veld op tegen Feyenoord en een week later staat de confrontatie met AZ op het programma. Arno Vermeulen vermoedt dat Van Wolfswinkel expres geel pakte in Kralingen: “Hij maakte bonje, waarna hij geel kreeg. Ik heb het idee, al kan ik het niet bewijzen, dat het hem niet zo slecht uitkomt”, zei de analyticus bij Studio Voetbal.

“Hij heeft in interviews al vaker gezegd dat hij Feyenoord-fan is en dat hij hoopt dat ze kampioen worden. Hij pakt ook meteen zijn rust voor de bekerfinale, hij kan niet meer geblesseerd raken”, aldus Vermeulen. Pierre van Hooijdonk en Bert van Marwijk geloofden de lezing van hun collega niet, maar Emile Schelvis vindt de gedachte van Vermeulen niet zo vreemd: “Alle complottheorien komen nu ter sprake”, aldus de commentator in het voetbalpraatprogramma FC Rijnmond.

“We hielden er al rekening mee dat Vitesse een week voor de bekerfinale misschien met een iets ander gevoel naar de wedstrijd tegen Feyenoord kijkt. Het moet allemaal nog maar gebeuren. Uitwedstrijden zijn voor Feyenoord lastig. Maar er kan weinig gebeuren als ze de komende drie wedstrijden met dezelfde elf spelers kunnen spelen”, aldus Schelvis. Van Wolfswinkel staat overigens met achttien doelpunten gedeeld tweede op de topscorerslijst van de Eredivisie dit seizoen.

Na afloop van het duel met Excelsior ontkende de doelpuntenmachine overigens al dat hij zich bewust op bon liet slingeren: “Ik ben professional en wil elke wedstrijd spelen. Het was een frustrerende avond en een frustrerend moment. Ik kreeg een elleboog en daar reageerde ik te enthousiast op. ‘Zie je dat niet, of zo?’, vroeg ik aan de scheidsrechter. Ik snap dat het moeilijk te zien is, maar dan snap je toch ook mijn reactie? Ik moet zeggen dat ik daar wel slimmer in moet zijn, ik ben oud en wijs genoeg om het niet te doen”, reageerde Van Wolfswinkel voor de camera van FOX Sports.