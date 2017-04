‘Ik schrijf het allemaal op het conto van één man: Justin Kluivert’

Ajax toonde zich dit seizoen niet altijd even constant, maar is de laatste maanden met steeds meer bravoure en overtuiging gaan voetballen. Pierre van Hooijdonk denkt dat dat met name komt door de inbreng van Justin Kluivert; de zeventienjarige rechtsbuiten deed in het huidige voetbaljaar reeds veertien keer mee.

Van Hooijdonk vond Kluivert imponeren tegen Schalke 04, zo vertelde hij in Studio Voetbal: “Het was prachtig om te zien. Ik schrijf het allemaal op het conto van één man: Kluivert. Hij heeft de concurrentie aangescherpt. Ajax speelt met de bluf en de flair van Kluivert. Dat merk je in het stadion ook. Hij is de personificatie daarvan.”

Kluivert, die nog tot de zomer van 2019 onder contract staat in Amsterdam, maakte tot dusverre één doelpunt in het eerste elftal van Ajax en gaf twee assists. In het duel met Schalke, dat met 2-0 werd gewonnen, bereidde het talent de treffer van Davy Klaassen voor. Tegen sc Heerenveen kreeg hij rust.

