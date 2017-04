KNVB wekt verbazing: ‘Ik begrijp er helemaal niets van’

De KNVB lijkt stappen te hebben gemaakt in de zoektocht naar een nieuwe bondscoach, want Kees Jansma wist zondag te melden dat de voorkeur van de voetbalbond uitgaat naar Roger Schmidt of het duo Henk ten Cate en Ruud Gullit. Kenneth Perez plaatst zijn vraagtekens bij die opties.

“Ik begrijp er helemaal niets van”, zei de analyticus bij FOX Sports. “Als het klopt, ben ik er zeer verbaasd over. Ze kunnen dan kiezen tussen een workaholic of twee ‘op gevoel-trainers’. Ten Cate is op gevoel. Hij heeft zeven jaar geleden voor het laatst een Europese club getraind (Panathinaikos, red.) en Gullit was zes jaar geleden trainer bij Terek Grozny.”

“Als dit zo is, vind ik het opvallend dat ze in één profiel uitkomen bij twee totaal verschillende trainers”, besluit de Deen. Naast Schmidt en Ten Cate/Gullit zou ook Jorge Sampaoli van Sevilla nog op de lijst staan van technisch directeur Hans van Breukelen, maar de Argentijn lijkt binnenkort aan de slag te gaan bij de nationale ploeg van zijn vaderland. Van Breukelen wilde overigens niets bevestigen of ontkennen.