Emotionele Hyballa spreekt woeste fans toe: ‘Zonder jullie zijn wij niks!’

NEC verloor zaterdagavond met 3-0 van FC Twente en na afloop werd de spelersbus in Nijmegen opgewacht door een groep boze supporters. Trainer Peter Hyballa sprak de menigte toe en de beelden daarvan zijn uitgelekt via de NOS.

“Links roepen ze bij de club, rechts roepen ze bij de club, links roepen ze bij de club, rechts roepen ze bij de club”, schreeuwde de Duitser. “Maar wij moeten nog even samen staan! Wij moeten nog drie wedstrijden samen gaan! Wij moeten nog even punten pakken! Maar help ons toch even, help toch maar even, deze jongetjes!”

VIDEO | N.E.C. Nijmegen werd gisteravond opgewacht door boze fans en de beelden ervan zijn nu uitgelekt. Na het beluisteren van dit fragment ben je in één klap goed wakker! 😲 Geplaatst door voetbalzone op zondag 16 april 2017

“Help toch maar eventjes deze jonge groep! Die van alles probeert, maar het was vandaag te weinig. En Leiwa (Jeffrey Leiwakabessy, red.) heeft toch gelijk. Nog een keer, deze week goed voorbereiden op Excelsior en ik beloof, zij doen er alles voor, maar zonder jullie zijn wij niks”, aldus Hyballa. Voor het duel met Twente was een groep fans ook al de kleedkamer binnengedrongen om tekst en uitleg te vragen.

Een aantal supporters gaf aan dat Hyballa moest opstappen. “Wat wil je dan, als de trainer weg is? Wat moet er dan gebeuren? Die man doet er alles aan om ons goed voor te bereiden. Uiteindelijk is het aan de jongens om het op het veld te doen”, reageerde linksachter Jeffrey Leiwakabessy. Hyballa liet na het duel aan FOX Sports zelf ook al weten dat hij niet van plan is om te vertrekken; hij heeft er vertrouwen in dat hij NEC in de Eredivisie houdt.

“Anders zou ik niet de juiste man op de juiste plek zijn”, zei de 41-jarige Hyballa, die eerder bij onder meer Bayer Leverkusen werkte. “We moeten de rust bewaren en dan heb ik het over de hele club. Volgende week spelen we een heel belangrijke wedstrijd tegen Excelsior. Dat is geen Ajax en ook geen FC Twente.” NEC heeft overigens voor het eerst in deze eeuw zeven opeenvolgende uitwedstrijden in de Eredivisie verloren. De laatste keer dat de club dat overkwam, was tussen december 1998 en april 1999.